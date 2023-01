"Un día te soñé", Yina Calderón presume su nueva y ostentosa camioneta

Yina Calderón es una de las mujeres más polémicas de las redes sociales, pues constantemente se ha acostumbrado a compartir detalles de su vida privada con sus seguidores, como sus logros, adquisiciones, sus nuevos emprendimientos, además de controversiales declaraciones.

En los últimos días, Yina ha contado que, supuestamente, estrenará apartamento remodelado y que inaugurará una nueva peluquería. Sin embargo, recientemente la instagramer sorprendió a sus seguidores presumiendo su nueva y ostentosa camioneta 4x4, pues publicó una foto posando dentro de ella.

Se trata de una camioneta Toyota FJ, la cual vale alrededor de los 100 millones de pesos, según el modelo, detalle que Yina no especificó de su nueva adquisición. No obstante, no dudó en expresar su felicidad, pues este es uno de sus nuevos sueños cumplidos.

“Un día te soñé y hoy te tengo. Bienvenida a mi familia, tengo camioneta”, expresó la mujer en sus redes sociales.



Además, envío un contundente mensajes a sus detractores en redes sociales:

"Sigan rajando de mi rabo que yo sigo comprando bebés ?? mi bebé ?????? estrambótica como yo ??????????? la guaracha hijos", escribió.

