"Tuve una relación con él", esposa de Will Smith confiesa que estuvo con un joven rapero

Will Smith y Jada Pinkett Smith decidieron frenar todas las especulaciones que estaban surgiendo alrededor de la controversia generada por August Alsina, un rapero de 27 años, quien seguró en una entrevista con Angela Yee, personalidad de la radio estadounidense, que había tenido una relación con la esposa del actor.

En estas declaraciones, el rapero afirmó que no solamente Will Smith tenía conocimiento de la relación, sino que les había dado su bendición. Al parecer, esta relación habría iniciado en el 2015, según lo relatado por el cantante, quien aseguró que la conoció a ella por medio de su hijo Yaden Smith.

"Me entregué totalmente a esa relación durante años, y la amé profundamente, hasta el punto de afirmar que podría morirme ahora mismo sabiendo que finalmente he sentido ese amor por alguien”, relató August Alsina en esta entrevista.

Sin embargo, supuestos voceros de la pareja, aseguraron que dichas declaraciones eran falsas y que Jada no había tenido ninguna relación fuera del matrimonio. A lo que sin duda, el rapero respondió por medio de una publicación en su Instagram.

Aún así, la pareja de los Smith decidió dar sus declaraciones oficiales por medio del programa que Jada transmite en su cuenta de Facebook, en el que una mesa redonda de color rojo es la gran protagonista, ya que esto significa que las personas deben hablar con toda sinceridad cuando están alrededor de esta para así sanar todos sus problemas.

Los Smiths decidieron sincerarse y hablar sobre lo que realmente sucedió entre Jada y el rapero. La pareja reveló que en el momento en el que ella conoció al cantante fue cuando la pareja había decidido darse un espacio y terminar su relación, tanto que creyeron que se tendrían que separar, pues no estaban pasando por un buen momento y ambos buscaban la manera de ser felices sin estar juntos.

“Hace 4 años y medio o 4 empecé una amistad con August. De hecho nos volvimos muy muy amigos. Todo empezó porque él necesitaba ayuda. yo quería ayudarlo con su salud, con su estado mental. Y yo también tenía mucho dolor, me sentía destruida y en el proceso de esa relación me di cuenta de que no se puede encontrar felicidad fuera de ti mismo”, reveló Jada durante la charla.

Durante la charla, en la cual hubo espacio no solo para la transparencia, sino también para las risas, Jada confesó abiertamente que había tenido una relación con August, a lo que Will Smith reaccionó cómicamente, y detalló que era un momento en el que la pareja no estaba bien.

"Solo quería sentirme bien. Había pasado tanto tiempo desde que no me sentía bien. Y fue una alegría ayudar a sanar a alguien”, aseguró Jada en esta transmisión.

Durante la transmisión, aseguraron que ninguno de los dos pensó que regresaría, debido a que la crisis que los separó había sido muy fuerte, pero que ahora están mucho más fuertes que antes, enfatizando que son 25 años juntos y que seguirán contándolos.

Cabe resaltar que la pareja se ha referido a sí misma como compañeros de vida, reforzando que lograron superar esta crisis y estar juntos por lo que les resta de vida, siendo uno el apoyo del otro, y que decidieron reconstruir su manera de ver su unión.

