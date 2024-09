'Tutina' de Santos deslumbró en la boda de Gabriela Tafur y Esteban Santos: mira su vestido

Este sábado 7 de septiembre se está llevando a cabo lo que muchos han denominado como "la boda del año", el matrimonio de Gabriela Tafur y Esteban Santos. Esta unión ha despertado el interés de miles de usuarios que están al tanto de todo lo que comparten los invitados a la tan especial ceremonia realizada en un cañaduzal del Valle del Cauca.

Eran varios los internautas que desde días anteriores, e incluso desde que se anunció el compromiso, comentaron que no podían esperar a ver cómo luciría María Clemencia Rodríguez Múnera, 'Tutina', esposa del expresidente Juan Manuel Santos y madre del novio.

Desde cerca de las 5:00 p.m., empezaron a circular imágenes de la ceremonia y gracias a Maleja Restrepo y demás influenciadores, los usuarios pudieron ver el vestido de 'Tutina'.

En un clip se puede aver a la mujer que fue primera dama del país entre 2010 y 2018, llevar a Esteban Santos al altar para esperar a la novia. Portó un traje de color piel, con varias flores bordadas y en relieve en tonos pastel y dorado, además, lució el cabello recogido con joyas de color dorado.

QUÉ ELEGANCIA, QUÉ SOBRIEDAD, NO VEO NADA OSTENTOSO PERO DE UN GUSTO EXQUISITO, LA CLASE MADREEEEE, TUTINA PERFECTAAAAA, EL NOVIO MÁS LINDO QUE HE VISTO DIOS MÍO #SantosTafur pic.twitter.com/uZ7c4vA2tN — Fito Romero (@Fito_romerom) September 7, 2024

La primera foto de Gabriela Tafur y Esteban Santos

A pesar de que en septiembre de 2020 no era un secreto que Tafur y Santos estaban en una relación, no lo habían anunciado formalmente, hasta que 20 del mencionado mes, la exanfitriona del Desafío The Boxcompartió la primera instantánea con el hijo del expresidente Juan Manuel Santos.