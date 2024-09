Mira la primera foto que publicaron Gabriela Tafur y Esteban Santos en redes, ¿qué tanto cambiaron?

Este sábado 7 de septiembre de 2024 se realizará lo que muchos colombianos denominan como "la boda del año", pues la abogada y exreina Gabriela Tafur llegará al altar con Esteban Santos.

La unión de esta pareja tiene a la expectativa a varias personas que están atentas de cada uno de sus movimientos y de lo que sucederá en la ceremonia, pues la pedida de mano del pasado 15 de octubre de 2023 en Napa Valley, EE. UU., fue realmente especial.

Mira también: Gabriela Tafur y Esteban Santos mostraron detalles de su boda: ¿tendrán cocteles extravagantes?

La primera foto de Gabriela Tafur y Esteban Santos

A pesar de que en septiembre de 2020 no era un secreto que Tafur y Santos estaban en una relación, no lo habían anunciado formalmente, hasta que 20 del mencionado mes, la exanfitriona del Desafío The Boxcompartió la primera instantánea con el hijo del expresidente Juan Manuel Santos.

Publicidad

En la imagen a blanco a negro, se pudo ver a Gabriela darle un romántico beso en la mejilla a Esteban, mientras él sonríe a la cámara y la abraza por la cintura. En la descripción, un corazón fue suficiente para disipar las dudas y hacer público su noviazgo.

Publicidad

¿Cómo fue la primera conversación de Gabriela Tafur y Esteban Santos?

En abril de 2022, Tafur y Santos quisieron hacer parte de una tendencia en redes sociales donde varias parejas mostraban cómo había sido su primera conversación, y precisamente la también abogada reveló que él fue quien dio el primer paso al felicitarla por su cumpleaños.

En la imagen compartida se puede ver que, después de un tiempo, el joven le pidió ayuda para obtener información sobre la especialización en Gestión Pública en la Universidad de Los Andes.