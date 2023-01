Tras polémica, hijo de Gary Oldman niega que su padre es un maltratador

Gulliver Oldman, hijo del actor Gary Oldman, negó en un comunicado que su padre fuera un maltratador, tal y como asegura Donya Fiorentino, una de las exesposas del intérprete.

El escrito de Gulliver Oldman, que ha circulado en los últimos días por las redes sociales, sostiene que en el caso de su padre "sólo hay inocencia".

Publicidad

"Ha sido preocupante y doloroso ver que estas falsas acusaciones contra mi padre escritas de nuevo, especialmente después de que todo esto fuera resuelto hace años", dijo Gulliver Oldman.

Donya Fiorentino, exesposa de Gary Oldman y madre de Gulliver, insistió el pasado lunes en sus acusaciones en contra del actor, que el domingo ganó el Óscar al mejor actor por su trabajo en "Darkest Hour".

"Felicidades a Gary y a la Academia (de Hollywood) por premiar a no solo uno sino a dos maltratadores", dijo Fiorentino al medio especializado en noticias de famosos TMZ.

Aunque no se confirmó, el contexto sugiere que Fiorentino hacía referencia también al exjugador de Los Angeles Lakers Kobe Bryant, que se llevó el Óscar al mejor cortometraje animado por "Dear Basketball" y que fue acusado de violación de una joven de 19 años en 2003.

Publicidad

Fiorentino aseguró en 2001 que su entonces esposo Gary Oldman abusó psicológicamente de ella y la agredió con sus hijos Gulliver y Charlie presentes.

Las autoridades no llegaron a presentar cargos, y Oldman y Fiorentino se divorciaron ese mismo año.

Publicidad

"Creía que habíamos evolucionado. ¿Qué le ha pasado al movimiento "Me Too" (Yo también)?", añadió Fiorentino después de la gala de los Óscar.

Tras esas declaraciones, su hijo Gulliver emitió un comunicado defendiendo a su padre.

Publicidad

"Estaba en el momento del "incidente" así que me gustaría dejar esto radiantemente claro: no sucedió. Y cualquiera que diga que pasó está mintiendo", aseguró.

La 90 edición de los Óscar, que se celebró el domingo en el teatro Dolby de Los Ángeles, estuvo marcada por las reivindicaciones feministas, impulsadas por movimientos como "Me Too" y "Time"s Up" y como respuesta a los numerosos escándalos de agresiones sexuales que se han conocido en los últimos meses en Hollywood.

Por: EFE

Publicidad