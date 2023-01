Tras la polémica de Juanes, recordamos a los artistas que dicen ‘sí’ al proceso de paz

Juanes fue víctima de un montaje, en el que supuestamente invita a sus seguidores a votar por en ‘no’ en el plebiscito, que despertó la polémica en las redes sociales con respecto al proceso de paz. Cientos de usuarios han dado su opinión tras los mensajes publicados por el cantante, en los que aclara que apoya la paz.

Si tú me conocieras bien, sabrías que jamás apoyaría algo como esto. Esta imagen es un montaje descarado. pic.twitter.com/BYUooR1vhS — Juanes (@juanes) July 26, 2016

El artista dejó bien claro que siempre ha sido partidario de resolver los problemas de su país, especialmente aquellos que arrastran años de violencia, a través de la negociación.

Así respondió Juanes a quienes aseguran que está en contra del proceso de paz

"No permitiré que manipulen mi forma de pensar ni de sentir frente a mi país. Nací en Medellín en 1972 y seré colombiano hasta la muerte. Mi sueño, desde que tengo conciencia social, ha sido, es, y será, soñar con una Colombia incluyente. Me lo jugaré todo por la paz. Siempre he pensado que el diálogo es mejor que la guerra. ¿No son suficientes ya los muertos que han caído? Campesinos, soldados, civiles...", reflexionó en una sucesión de mensajes

A lo largo de todo el proceso de paz, diferentes artistas han dejado ver su posición frente a las decisiones que se deben tomar para alcanzar la reconciliación. Maluma, Fonseca, Andrés Cepeda, Fanny Lu, ChocQuibTown, Piso 21, Santiago Cruz, Carolina Guerra, entre otros, han apoyado ciegamente el proceso.

Adicionalmente, casi 60 artistas unieron sus voces para dar vida a una canción llamada ‘Un paso hacia la paz’, en la que invitan a todos los colombianos a perdonar y empezar una nueva vida.

Esta iniciativa se llevó a cabo bajo el hashtag #SoyCapaz, con el que cada artista compartía mensajes a través de sus redes sociales para generar conciencia en todos sus seguidores.

Maluma dijo estas sentidas palabras:

Fonseca, Fanny Lu y Andrés Cepeda también enviaron el mensaje a todos sus seguidores:

ChocQuinTown, Piso 21, Santiago Cruz y Carolina Guerra también tomaron parte en el conflicto para pedir la paz y el perdón.

#SoyCapaz de perdonar y pedir perdon, todo por nuestro país. Vamos a jugarnosla toda Colombia @SoyCapaz_org — chocquibtown (@chocquibtown) September 8, 2014





Lo que acaba de pasar en el centro de convenciones de La Habana, Cuba en el marco de las negociaciones del proceso de Paz es GIGANTE. Sin duda alguna es un día histórico para nosotros los colombianos. Se acaba de firmar una de las partes más álgidas del proceso. No habrá indulto para delitos de lesa humanidad, genocidio y delitos de guerra (toma de rehenes, tortura, desplazamiento, desaparición violencia sexual) NO HABRÁ AMNISTÍA. Y OJO! Anuncio clave: La jurisdicción especial para la paz incluye a agentes del estado, no solo para las FARC! Se ha dado un plazo de 6 meses para la firma del acuerdo final y de 8 meses para que las FARC deje sus armas. Creo que más allá de cualquier inclinación política, estos son hechos contundentes que nos deben unir en una misma fe de avance como país. Viva Colombia ️ Una foto publicada por Carolina Guerra (@carowar) el 23 de Sep de 2015 a la(s) 4:36 PDT





Yo #SoyCapaz de entender que la paz empieza por mi, y depende de mi y de mis acciones. — Santiago Cruz (@SantiCruz) September 9, 2014