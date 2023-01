Top 10: estos son los reguetones más polémicos de la historia, ¿los has escuchado?

Desde que se popularizó, a comienzos de los años noventa, el reguetón ha sido uno de los géneros musicales más controversiales de la historia, pues las letras de muchas de sus canciones tocan temas sensibles o tabú para la sociedad como el sexo, las drogas o el narcotráfico.

¡Adiós al rey del reguetón! Don Omar anunció su retiro de los escenarios

Publicidad

Sin embargo, y a pesar de las críticas que han recibido a lo largo de más de 20 años, los exponentes del reguetón han sabido mantenerse vigentes en la industria y han convertido este género en uno de los más populares a nivel mundial. La fama de esta música urbana es tan grande que artistas de diferentes géneros han buscado la forma de cantar alguna de sus canciones junto a algún reguetonero, buscando obtener un hit como ‘Despacito’.

Del pop al reguetón: artistas que han incursionado en la música urbana

Es evidente que el reguetón, al que muchos calificaron como una moda pasajera, se ha consolidado de una forma tan fuerte en el mundo que hoy se ha convertido en mucho más que un simple género musical. Todo lo que rodea a este pegajoso ritmo, como la moda que sus exponentes imponen y los lujos que muestran en los videos de sus canciones o en sus redes sociales se han convertido en referentes para diferentes generaciones.

Conoce a los cinco reguetoneros con más popularidad en Colombia

Publicidad

Muchos se ‘rasgan las vestiduras’ al escuchar, y analizar, las letras de muchos reguetones, pues consideran que degradan a las mujeres o insultan la buena fe de la sociedad. Sin embargo, es ingenuo llegar a pensar que estas estas sucias líricas son llevadas a la realidad, pues en muchos casos son compuestas simplemente para complacer los diferentes pedidos de la industria.

Así como en el reguetón hay cientos de ‘canciones sucias’, existen muchas más dedicadas al amor, lo que demuestra que este ritmo no puede ser satanizado por los fundamentalistas que, basados la subjetividad, consideran que este ritmo no es música o no debería existir.

Publicidad

Reguetones viejitos pero sabrosos de esos que no se bailan hace tiempo

Desde el 15 de septiembre de 2007 se empezó a celebrar el Día Internacional del Reguetón y hoy, sin ánimo de insultar a nadie, presentamos algunas de las ‘canciones más sucias’ del género, que seguro ya han escuchado hasta la saciedad. Tranquilos todos, ya vendrá la lista de los reguetones más dulces para enamorar.

Publicidad

‘La chica 10’ - Fusión Perreo

Publicidad

‘El que te puso a bellaquear’ - Wisin y Yandel

Publicidad

Publicidad

‘Cuatro Babys’ - Maluma ft. Noriel, Bryant Myers, Juhn

Publicidad

‘Eso en 4 no se ve’ - Ñejo y Dalmata Ft Lui G y Alvares

Publicidad

Publicidad

‘Daga adicta’ - J Alvarez Ft. Lui-G 21 Plus

Publicidad

‘Diles’ - Bad Bunny, Ozuna, Farruko, Arcangel, Ñengo Flow

Publicidad

Publicidad

‘Tumba la casa remix’ - ALEXIO ft. Daddy, Nicky Jam, Arcangel, Ñengo Flow, Zion, Farruko, De la Ghetto

Publicidad

‘La ocasión remix’ - Ozuna, De La Ghetto, Farruko, Nicky Jam, Arcangel, J Balvin, Daddy Yankee, Zion, Anuel AA

Publicidad

Publicidad

‘Si no te enamoras’ – Kevin Roldán

Publicidad

‘Me ama me odia’ – Ozuna, Arcángel, Cosculluela, Brytiago

Publicidad

Publicidad