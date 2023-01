¡Todo por la familia! Ozzy Osbourne pone punto final a su aventura con una estilista

El roquero Ozzy Osbourne ha puesto punto final a su romance con la estilista Michelle Pugh, con quien supuestamente ha mantenido una aventura de seis meses a espaldas de su mujer, Sharon, con la esperanza de poder salvar todavía su matrimonio de más de tres décadas.

"Su familia es muy importante para él y por fin ha entrado en razón. Para Ozzy, Sharon es toda su vida. No sabe qué hacer sin ella", asegura una fuente al periódico New York Post.

Sin embargo, el gesto de la estrella del rock para intentar acercar posturas parece no haber sido suficiente para ganar el perdón de su mujer, quien todavía estaría considerando la posibilidad de divorciarse.

"Sharon lleva meses esperando. Es una decisión muy importante con muchos factores a tener en cuenta, así que va a esperar a ver cómo se desarrollan las cosas antes de decidir qué quiere hacer y qué es mejor para sus hijos", añade.

Sharon, madre de Kelly, Aimee y Jack junto a Ozzy, descubrió la infidelidad de su marido hace tres semanas gracias a una serie de mensajes de correo electrónico.

"Sharon descubrió lo de su aventura mirando los emails de Ozzy. Le enfadó sobremanera que estuviera apoyando a otra mujer", reveló un informante en aquel momento a Us Weekly.

La mujer de Ozzy se encargó de confirmar en persona la crisis que atravesaba su matrimonio en el programa 'The Talk', en el que participa como tertuliana.

"Tengo 63 años, no puedo seguir viviendo así. Estoy intentando no ver ninguna foto o noticia. Sé lo que está sucediendo. No necesito leer nada al respecto. Sería como echar sal en la herida. Él ha regresado y ahora yo me he marchado de casa", explicó Sharon.