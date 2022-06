¡Toda una Súper Humana! Así va el proceso de recuperación de Porto, del Desafío The Box

Luego de que se lesionara el tobillo haciendo una de las pruebas en el Desafío The Box y fuera auxiliada por lo paramédicos que se encontraban en La Ciudad de las Cajas, Valeria Porto ha compartido con sus más de 57 mil seguidores el proceso por el que ha atravesado para recuperar la movilidad de la zona y poder hacer con normalidad sus actividades diarias.

Operación, cuidados y primeras versiones

Según informó en la red social, los médicos decidieron no operarla al día siguiente del accidente porque el tobillo se encontraba muy hinchado. Fue así como empezaron a proporcionarle varias dosis de morfina; sin embargo, esta droga no le hacía suficiente efecto. Adicionalmente, el doctor que la atendió tuvo que quitar la férula y acomodar cuidadosamente los huesos para aliviar el dolor.

Ocho días después se llevó a cabo la intervención quirúrgica, donde le pusieron 6 tornillos y una platina. Porto dejó ver una radiografía del pie en la que se ve claramente cómo están posicionados los tornillos de forma diagonal.

"Me impresionó demasiado verme el pie así, lloré como niña chiquita, sentí mucho miedo. Lo único que pensé; no puedo caminar más, esto no se va a sanar, ya no voy a poder modelar, no voy a bailar más. Luego de eso los ataques de ansiedad fueron constantes", fue uno de los mensajes que posteó la Súper Humana.

No obstante, recientemente se dejó ver en terapia apoyando el pie. Aunque aseguró que sentía temor de añadir peso sobre el tobillo, con ayuda de profesionales y personas cercanas ha logrado retomar sus actividades y hasta salir a la playa o bailar.