Impresión y palabras de aliento: así reaccionaron los internautas a la lesión de Porto en el Desafío

El capítulo 38 del Desafío The Box generó múltiples reacciones por parte de los internautas en redes sociales, luego de que conocieran que Porto, participante del equipo Gamma, tuvo una caída en el Box Azul. La Súper Humana debió recibir rápidamente la asistencia de los paramédicos, quienes no dudaron en trasladarla en camilla para revisarle posteriormente su pierna.

Los concursantes se encontraban compitiendo en el Desafío de Sentencia y Hambre. Al finalizar, Andrea Serna dio a conocer que los ganadores eran los miembros de Beta y aprovechó para felicitarlos por abstenerse a celebrar la victoria como siempre, teniendo en cuenta la lesión de su compañera. Además, aseguró que cada uno de ellos estaban respaldados por un cuerpo médico que revisará su estado de salud tan pronto cuando haya algún tipo de problema físico.

ceta está feliz porq le vuelve la novia, aparte de eso pobrecita porto tremendo golpe q se dio #DesafioTheBox2 — chili🌿 (@chilixmv) May 4, 2022

Maleja tomó la vocería por parte de la casa naranja y, entre lágrimas, explicó que se sentía muy conmovida con lo sucedido porque había notado una actitud positiva en su coequipera, pues en varias oportunidades le sugirieron que se mostrara más segura en el terreno de juego ante los demás grupos para potenciar cada vez más su talento y evidenciar que no tenía ningún temor. Alexa, de Beta, no se quedó atrás, pues aseguró que no supo qué hacer cuando se percató de la caída. Por un lado, quería auxiliarla, pero por el otro se encontraba en medio de la prueba que seguía en curso.

No me parece ver gente que se burla de lo que ocurrió con Porto. Esto no da para burlas y muchos menos alegrarse por su lesion. #DesafioTheBox #DesafioTheBox2 — Esteban (@EstebanG1920) May 4, 2022

Finalmente, cada una de las casas habló sobre la posibilidad de que regresara al reality de Caracol Televisión la más reciente eliminada. Se trata de Emily, quien habría revelado en el Desafío a Muerte que se sentía orgullosa de Porto y afirmó que el Amazonas se encontraría muy bien representado por Otoniel, de Alpha.

