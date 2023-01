"Tengo a alguien congelado en formol": Manuela Gómez reveló que está amenazada de muerte

Manuela Gómez ha hecho parte de varias polémicas recientes, sin embargo, la influenciadora dio un desgarrador testimonio en medio de una transmisión en vivo en la que reveló un gran secreto a sus seguidores.

Recientemente, había surgido un rumor en redes sociales en el que se aseguraba que Yina Calderón tenía amenazada a Manuela , a lo que la instagramer aseguró que se deja quieto a quien está quieto y que solo la tiene advertida para que no vuelva a tratar mal a su mamá, desmintiendo que eso fuese realidad.

Es por ello que para hablar sobre este rumor y del miedo que siente por tener su vida en riesgo, la dj decidió abrir su corazón y contarle a sus seguidores sobre el gran miedo que la está atormentando.

"Tengo a alguien ahí congelado en formol porque es una historia larga en realidad. No es brujería", confesó Manuela mientras mostrada un altar que tiene en su casa.

Entre lágrimas y la voz entrecortada, la influenciadora contó por qué tomó esa decisión tan extrema y el gran temor que siente ante los ataques que ha recibido y que hacen que su vida esté en peligro.

"Es una persona que me quiere hacer mucho daño, tengo todas las pruebas, todos los chats de sus amenazas", afirmó la dj.

Aseguró que a pesar de estar pasando por momentos muy difíciles, no hay nada que según ella no pueda contra Dios, ni siquiera la brujería. No obstante, reveló que esto le ha quitado la tranquilidad.

A su vez, quiso dar a conocer que varias personas que la rodean tienen también las pruebas de estas amenazas y que sabrán qué medidas tomar en caso de que algo le pase. Sin embargo, no dio detalles sobre esta persona ni publicó su identidad.

