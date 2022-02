Taliana Vargas se pronunció sobre la despenalización del aborto y dividió opiniones en redes

Luego de que se diera a conocer que la Corte Constitucional decidió despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación, diferentes personalidades del entretenimiento se han pronunciado, entre ellas la exreina y activista Taliana Vargas, quien aprovechó su influencia en Instagram, donde reúne más de 3 millones de seguidores, para postear un video cuando estaba embarazada y dar a conocer su punto de vista.

"Colombia, esto es tener 24 semanas de embarazo. Seis meses con un bebé dentro de mí. Desde la semana (no mes, sino semana) 5 se puede escuchar el corazón del bebé. Un bebé de seis meses ya puede nacer y vivir. No me imagino el daño emocional y psicológico para la mamá de acabar con la vida de un bebé en semana 24", puntualizó.

Junto al mensaje, se encontraba un reel en donde se le ve posando al espejo y mostrando su pronunciado vientre. Además, tomó otros videos en donde aparece acariciándose la barriga.

De inmediato, cientos de internautas se tomaron los comentarios de la publicación. Unos para expresar que están de acuerdo con ella, pues el embarazo estaría muy avanzado para que sea interrumpido voluntariamente y otros, por su parte, para asegurar que la despenalización no significa necesariamente que todas las mujeres deban abortar a esa edad gestacional, sino que tienen derecho a elegir sobre sus cuerpos.

"Precisamente por eso es importante entender que es tu cuerpo, es tu decisión, nadie te va a obligar a abortar. Es el derecho a la elección", "totalmente de acuerdo contigo bella", "Taliana, la diferencia es que tú maternidad fue deseada y llena de privilegios que otras personas no tienen", "te admiro y estoy 100% de acuerdo contigo", "que viva la maternidad deseada", fueron algunos de los mensajes que se leyeron en la red social.