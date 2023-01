Sin temor: Kate del Castillo se desnuda por una gran causa

Kate del Castillo ha enfrentado varias polémicas en los últimos años, pero esta vez es protagonista de una muy buena causa. La actriz mexicana aceptó ser parte de una campaña de Peta para pedir a las personas que no usen piel de animales.

Publicidad

“Prefiero estar desnuda que usar piel”, se lee en la frase sobre la imagen de la actriz sin ropa.

Esto hace parte de la campaña #DropTheFur, una iniciativa de People For The Ethical Treatment Of Animals (Peta) que busca acabar con el mercado de prendas con pieles de animales.

Esta no es la primera vez que del Castillo se une a una campaña de esta organización, de hecho, había mostrado la crueldad que viven los animales en Sea World.