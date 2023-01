Silvestre Dangond desata burlas en rede sociales por su nuevo bigote

El artista colombiano Silvestre Dangond ha generado un sinfín de risas en redes sociales al lucir un nuevo look que llamó la atención de todos sus seguidores, pues en una selfie que publicó en su cuenta de Instagram se ve que el hombre se está dejando crecer el bigote, sin embargo, de momento se encuentra con muy poco vello facial, detalle que fue el centro de burlas para sus fanáticos.

En dicho post, que ya supera los 63 mil me gusta, el cantante escribió: "No me digas que no porque es peor", y aunque sus ojos claros y su postura coqueta recibieron elogios, la mayoría de comentarios van dirigidos a su peculiar bigote, por el cual lo compararon con "Cantinflas".

Publicidad

A pesar de las risas y burlas, el vallenatero se tomó todo con buen humor sacándole chiste a su imagen por medio de una publicación que hizo en su cuenta de Twitter a través de un tweet donde preguntaban: "¿Quiénes con el bigote como el de Silvestre Dangond?".

Estas fueron algunas de las reacciones que generó en Instagram con la publicación de la foto:

“Bigotico Pérez”, “Tienes un aire a Cantinflas, pero sigues viéndote lindo”, “Quiero echarte cera”, “Mejor afeitado, Silvestre”, “Puro bigote de vendedor de yuca”, “Aspecto de vicioso”, “Te luce la chivera”, “Ya te los conté, tiene 22 pelos”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Publicidad





Publicidad

Sigue la información más reciente de famosos colombianos y extranjeros , eventos, escándalos, fotos, entrevistas y todas las noticias para estar al tanto del mundo del entretenimiento.

Publicidad

Mira también: