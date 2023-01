Siete exactores infantiles acusan de abuso sexual al productor Gary Goddard

Siete exactores infantiles denunciaron haber sido abusados por el productor de Hollywood Gary Goddard en la década de 1970, sumándose a la acusación que hace más de un mes hizo el también actor Anthony Edwards.

El diario Los Angeles Times publicó este miércoles entrevistas a otros siete hombres que contaron sus historias motivados por Edwards, conocido por su trabajo en la serie "ER" y en la cinta "Top Gun" y que dijo que Goddard -su mentor y representante en sus comienzos- abusó sexualmente de él desde que lo conoció siendo adolescente y durante años.

Publicidad

Otro más a la lista: Gene Simmons, de Kiss, demandado por acoso sexual

Las nuevas presuntas víctimas dijeron al diario que los avances del productor iban desde "el manoseo en los muslos durante pausas de alguna producción o caricias en paseos por lugares oscuros de Disneylandia, hasta repetidos incidentes de abuso sexual durante viajes por el estado" de California.

Entre quienes lo denunciaron destacan Bret Nighman, Mark Driscoll, hoy productor de grandes series, y Linus Huffman, que actuó a los 13 años en una adaptación de Goddard de "Oliver".

"Se sentaba a mi lado y ponía sus manos entre mis piernas y me decía: 'Estoy muy orgulloso de ti' y se movía contra mi entrepierna", indicó Huffman.

Publicidad

Revista Time reconoce a quienes rompieron silencio sobre caso de acoso sexual

El publicista del productor, Sam Singer, dijo a la AFP que Goddard no respondería a estas acusaciones.

Publicidad

"Si fuera posible probar su falsedad, el señor Goddard debatiría estas acusaciones de hace 40 años, pero como no es posible, no lo hará".

El mundo del entretenimiento vive desde octubre un terremoto por las decenas de denuncias públicas de acoso, abuso sexual y violación contra personalidades tan poderosas como el productor Harvei Weinstein, el actor Kevin Spacey y el humorista Louis CK.

Publicidad

Salma Hayek detalla su tortuosa experiencia con Weinstein

"Ella sabía"

Afiches que mostraban a Meryl Streep muy sonriente al lado de Weinstein en blanco y negro, y una franja roja tapando los ojos de la actriz en la que se leía "Ella sabía", fueron distribuidos en varios puntos de Los Ángeles el martes.

Es un capítulo que le sigue al tuit en su contra publicado por una de las víctimas del productor, la actriz Rose McGowan, que la criticó por su intención de vestir negro en una "protesta silenciosa" en los Globos de Oro.

Publicidad

"TU SILENCIO es EL PROBLEMA", escribió en Twitter, y luego lo borró.

La autoría de los carteles, colocados en una docena de lugares, se la atribuyó Sabo, un artista callejero de derechas de 49 años.

Publicidad

"Hollywood piensa que lanzando a los suyos propios bajo un bus van aprovechar la atención para forzar la salida del presidente Trump. ¡Están equivocados!", escribió.

Meryl Streep responde a Rose McGowan sobre el lado más oscuro de Weinstein

Publicidad

La obra es también un ataque a "The Post", un filme sobre libertad de prensa que es visto como una crítica al mandatario republicano Donald Trump.

Streep llamó "dios" a Weinstein al recibir un Globo de Oro en 2012, pero ha insistido que desconocía la conducta del influyente productor, investigado por la policía de Nueva York y Los Ángeles por abuso sexual.

"No guardé silencio deliberadamente, no sabía, no apruebo la violación, no me gusta que muchachas sean asaltadas", reiteró Streep en un comunicado de respuesta a McGowan.

Al ser consultado sobre si Streep sabía, Sabo dijo al diario británico The Guardian: "No estaba sentado en una habitación con ella, no podría decir al 100%, pero diría que cualquiera en la industria [del cine] tenía alguna idea. Pienso que sabía, a lo mejor proveía a Weinstein de carne fresca".

Publicidad

Por: AFP