¿Si se llama? Melina Ramírez imitó a Greeicy Rendón y erizó a sus seguidores

Melina Ramírez aprovechó estar dentro de ‘Yo Me Llamo’ para hacer la imitación de una cantante con la que se siente identificada: Greeicy Rendón.

Con un video que publicó en cuenta de Instagram, la presentadora mostró sus dotes para la imitación, interpretando el tema “Ya para qué”.

Aunque, a juzgar por la leyenda con la que acompañó el post, la caleña no se tenía mucha fe o confianza, algunos de sus seguidores la elogiaron y hasta confesaron haberse erizado.

“YO ME LLAMO @greeicy1, ¿ustedes qué dicen? ¿Si me llamo? Qué precisión con la pista, qué afinación, qué agudos, qué interpretación, el mismo color de voz, los melismas, el vibrato... maravillosa audición (que bulla al fondo, no respetan al artista ) Pd: Melina no sabe lo que es la pena alguien que le diga que no insista en cantar, que nos colabore”, escribió la artista al respecto.

Greeicy vio la publicación y no dudó un segundo en responderle. Para sorpresa de Melina y otros seguidores, a la cantante le gustó la imitación.

“Jajaajajaaajajajajajajaaj te amo ¡No está nada mal!”, le contestó.

