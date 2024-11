Sara Uribe habló del duro momento en el que decidió alejarse de Fredy Guarín

Para mediados de 2020 se dio a conocer la ruptura definitiva entre Sara Uribe y Fredy Guarín , quienes tuvieron una polémica relación, puesto que el futbolista se separó de Andreína Fiallo, y de la cual nació su hijo Jacobo, que se convirtió en lo más importante para la paisa.

De dicho noviazgo se ha hablado mucho, ya que la presentadora recibió varias críticas al respecto y fue tildada de destruir un hogar, no obstante, aún se siguen revelando detalles de lo sucedido entre esta pareja.

Sara Uribe recordó por qué se separó de Fredy Guarín

En el podcast 'Historias más allá de un diagnóstico', la paisa dio detalles del momento en el que decidió finalizar las cosas con Fredy Guarín, destacando que el motor para llevar esto a cabo fue su hijo Jacobo, quien para dicho instante tenía ocho meses de nacido.

"Yo tuve una decisión muy grande en mi vida, yo la tomé para poder proteger a ese ser, porque yo lo amo con todas mis fuerzas, es algo que me revuelca todas las entrañas", confesó la presentadora.

Haciendo referencia al momento en el que reflexionó sobre lo que estaba pasando con el futbolista, Sara Uribe relató: "yo estaba sentada y me decía '¿qué vida le voy a dar a mi hijo?, lo que yo estoy atravesando no me hace feliz, tengo que irme, debo huir. No puedo llevarlo a otro entorno donde él vaya a crecer no con amor, sino con gritos'".

Sumado a esto, la presentadora hizo énfasis en que Guarín se encontraba en un punto muy difícil, puesto que estaba lidiando con su alcoholismo, y que su principal objetivo era salvar a su hijo de esta situación. Además, cabe recordar, que para esta época la pareja estaba viviendo en China, dado que él se encontraba jugando en un equipo de ese país.

En la entrevista, Sara Uribe recalcó que ella dejó al futbolista aún cuando lo amaba, pero su prioridad fue sanar a su hijo, aún así cuando regresó a Colombia y se dio cuenta que tanto su madre como su hermano estaban muy enfermos y tenía varios problemas encima.

Para finalizar, la paisa dejó en claro que optó por salir adelante y luchar ante las adversidades: "yo no me rendía, yo salía riéndome, pero yo estaba que me moría, estaba muerta en vida".