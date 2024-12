Sandra Reyes era prima de dos famosos colombianos: así se despidieron de ella

Sandra Reyes era una actriz reconocida y aplaudida por su trabajo en las producciones colombianas. La mujer falleció este domingo 1 de diciembre después de luchar con una enfermedad de la que pocas personas sabían. Tenía cáncer de seno y murió rodeada de sus familiares.

En redes sociales muchos han reaccionado sorprendidos por la repentina noticia y sus colegas no han dudado al enviarle mensajes despidiéndose de ella y recordando todas sus cualidades y lo que aportó a sus vidas.

Julián Arango y Beto Arango, primos de Sandra Reyes la despidieron

Entre las publicaciones que han estremecido a los usuarios de Internet se encuentran las de los famosos colombianos, quienes además de ser amigos de la artista, también eran sus primos, un dato que no muchos conocen.

Beto compartió una fotografía de los tres y un emotivo texto: “Poderosa mujer, única, amorosa, mi mejor amiga, parcera, confidente, talentosa, sabia, hermosa, mamagallista, la mejor mamá, presente, gracias por todo lo que me enseñó, por no tutearme nunca, gracias por tener magia y no hacer trucos, por vivir conmigo, por cuidarme el amor, por enseñarme a amar a ver el mundo desde otro lado”.

Allí personalidades como Mary Méndez han lamentado la partida de Sandra y, de hecho, la presentadora escribió que lo había pensado mucho desde que se enteró, por lo que le envió un abrazo gigante.

Por otro lado, Julián Arango, con quien compartió en diferentes producciones como El Cartel de los Sapos, donde ella interpretó a Amparo Cadena y él a Guadaña y en Rigo, en la que también compartieron set y encantaron a los televidentes.

Aunque él no escribió ningún texto, sí hizo públicas varias instantáneas de la actriz, la primera de ellas en medio de risas. Esta fue la más halagada de todas, pues es como el resto de su familia y amigos quieren recordarla.

Natalia Reyes la recordó gracias a esto: “La primera foto me hace oír su risa, tan real, tan auténtica, tan luminosa... Sandra preciosa y amorosa” y otras celebridades como Manolo Cardona han manifestado su pésame.

Por ahora son muchos los que están pendientes de sus redes y de lo que continúen compartiendo con los seguidores de la mujer, quien dejó una huella muy importante en cada corazón que pudo tocar y así ha quedado en evidencia con tantas manifestaciones de afecto hacia ella.