Sale a la luz cómo se conocieron Liam Payne y Baian Nahuel, el camarero investigado por su muerte

Liam Payne falleció el pasado 16 de octubre en Buenos Aires, Argentina, después de caer del balcón de su habitación en el hotel en el que se estaba hospedando. Según los primeros informes, tras consumir sustancias ilícitas.

Al parecer el intérprete habría mezclado un coctel de drogas potencialmente mortales y debido a esto perdió al conocimiento antes de la caída. Según los informes médicos, el artista no mostró señales de defensa o intentar no golpearse en el impacto a raíz de esta misma razón.

Imputado en el caso de Liam Payne dice cómo se conocieron

En una entrevista para el medio Telefé, Braian Nahuel Paiz, que trabajó como camarero en uno de los hoteles donde el cantante británico se quedó antes de establecerse en CasaSur, confesó que fue así como se conocieron. De hecho, en el momento de su primer encuentro la novia del intérprete aún se encontraba en el país.

Al parecer Liam, supuestamente, le habría pedido drogas a través de su cuenta de Instagram y desde entonces se vieron en varias ocasiones para compartir, incluso en el nuevo hospedaje del intérprete de ‘Strip That Down‘.

Entre sus polémicas confesiones, el argentino le habría dicho al medio que habrían tenido un momento íntimo, algo que previamente no se había mencionado en ninguna de las entrevistas, además, reveló que los dos, según su versión, consumieron antes de hacerlo.

Pese a todo, Nahuel insiste en que no fue él quien le dio las drogas a Payne y con esto se defiende de las acusaciones en su contra, por ahora la investigación continúa y el cuerpo del cantante finalmente pudo ser trasladado a Londres, donde su familia y amigos podrán despedirse de él.

Amigo de Liam Payne vinculado al caso

De acuerdo con la información publicada por el diario La Nación, el amigo del artista que se hacía pasar por su mánager, no solo había mentido con esto, sino también le ocultó a las personas cercanas a Payne que había recaído en las drogas.

El joven fue asociado al caso en calidad de abandono de persona y por presuntamente tener responsabilidad de su muerte al dejarlo completamente solo teniendo en cuenta que se encontraba en un ambiente de alta vulnerabilidad.

Se pudo establecer que el día del fallecimiento del cantante, la Policía intentó contactarse con el implicado por medio de una llamada telefónica gracias a la cooperación de los miembros del recinto; sin embargo, no hubo respuesta. Un día después del hecho, su abogado preguntó si le estaban acusando de algún delito y, al conocer que no era así, aceptó declarar como testigo, dando una veredicto un poco contradictorio, ya que afirmó que estuvo en el hotel el día del fatal hecho, pero nadie confirmó esta versión.