Amigo de Liam Payne fue vinculado al caso: Encontraron contradicciones en su declaración

Continúa la investigación del caso de Liam Payne , quien falleció el pasado 16 de octubre al caer del tercer piso del Hotel Casa Sur, ubicado en el barrio Palermo en Buenos Aires, Argentina. Aunque su cuerpo llegó a Londres el 7 de noviembre, el caso está abierto en el país latinoamericano, por lo que recientemente se pudo establecer que un amigo del exintegrante de One Direction y dos trabajadores del lugar en el que estaba hospedando también podrían estar involucrados.

Amigo de Liam Payne vinculado al caso

De acuerdo con la información publicada por el diario La Nación, el amigo del artista que se hacía pasar por su mánager, no solo había mentido con esto, sino también le había oculado a las personas cercanas a Payne que había recaído en las drogas.

El joven fue asociado al caso en calidad de abandono de persona y por presuntamente tener responsabilidad de su muerte al dejarlo completamente solo teniendo en cuenta que se encontraba en un ambiente de alta vulnerabilidad.

Se pudo establecer que el día del fallecimiento del cantante, la Policía intentó contactarse con el implicado por medio de una llamada telefónica gracias a la cooperación de los miembros del recinto; sin embargo, no hubo respuesta. Un día después del hecho, su abogado preguntó si le estaban acusando de algún delito y, al conocer que no era así, aceptó declarar como testigo, dando una veredicto un poco contradictoria, ya que afirmó que estuvo en el hotel el día del fatal hecho, pero nadie confirmó esta versión.

Según el citado medio, se realizaron nueve allanamientos más, de los cuales ocho están relacionados directamente con tres imputados. Al parecer, dos empleados del lugar pudieron brindarle las sustancias al hombre de 31 años.

De igual forma, se sigue indagando la importancia que tuvo el encuentro de Payne con las trabajadoras sexuales que lo vieron por última vez, pues sus testimonios también presentarían presuntos comentarios que se contraponen entre sí.

