Sacerdote cuestiona a sus fieles por no ayudar económicamente a la iglesia y genera polémica

El sacerdote español Emilio Montes dio un particular sermón que no solo dejó atónitos a sus fieles, sino también a cientos de navegantes de la red. Este religioso aprovechó la misa para reprender a los devotos por no aportarle suficiente dinero a la iglesia, sabiendo que deben pagar una millonaria remodelación.

De acuerdo con el diario La Vanguardia , el curioso reclamo tuvo lugar en la iglesia del Cristo de Valpeñas, ubicada en la provincia Ciudad Real. Parece que la congregación no está muy interesada en asumir las deudas del templo y esto desató la ira del párroco, quien no tuvo problema en exponer a aquellos feligreses que aun teniendo un buen sueldo, no se hacen cargo de los recibos mes a mes.

El padre Montes asegura que las obras le dejaron a la iglesia una deuda de al menos 80.000 euros, pero poco a poco esta suma ha aumentado hasta llegar al millón. Según su relato, la organización religiosa asumió 600.000 euros y el gobierno local hizo un aporte, pero esto no es suficiente y por ello, los fieles deben cumplir con la obligación de contribuir económicamente.

En medio de su enojo, el párroco reprendió a algunos feligreses que han asistido por años a las misas y que no aportan ni siquiera 10 euros, asimismo, calificó como “caradura” a un miembro de la iglesia que le ha pedido más de 15 veces el número de la cuenta para hacerse cargo de un recibo, pero nunca lo ha pagado.

El reclamo generó indignación y se volvió viral en redes sociales, donde muchos internautas han expresado su inconformidad ante las particulares exigencias del padre.

“En vez de pedir dinero para los necesitados, lo pide para pagar la reforma de la iglesia ¡y encima como obligación! Cómo puede haber curas así. Que lo pague el de su sueldo. INDIGNANTE”, “Y cuando nosotros tenemos que hacer obra en nuestra casa ¿Quién lo paga, usted?”, “Es lo más desgraciado que hay en nuestro pueblo. ¡Usurero!”, “No estoy seguro, pero oyendo esto, me temo que Dios no existe o está de vacaciones eternas”. Fueron algunas de las reacciones.