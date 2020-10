¡Choca esos cinco! El divertido gesto de una niña que hizo reír al sacerdote que la bendecía

Las inocente reacción de una niña se ha convertido en tendencia en redes sociales, pues gracias a un video compartido en Internet, muchos cibernautas pudieron apreciar el momento en el que la protagonista de esta historia hizo reír a un sacerdote en medio de una ceremonia religiosa.

El encuentro espiritual marchaba bien hasta que la pequeña y su acompañante se acercaron al altar donde se encontraba el padre haciendo una oración y al terminar y hacer la tradicional señal de cruz, estiró su mano para bendecir a la niña, sin imaginar que ella interpretaría su gesto de una forma muy curiosa.

La pequeña también estiró su mano, pero no precisamente para darle su bendición al sacerdote, sino para chocar las cinco. El párroco no pudo contener la risa luego de ver este tierno gesto, así que tuvo que hacer una pequeña pausa para calmarse y posteriormente continuó con el rezo, mientras la mujer que acompañaba a la niña se aseguraba de sostenerle la mano para que no lo hiciera de nuevo.