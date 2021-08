Rota en llanto, Epa Colombia le pide a la justicia una segunda oportunidad

Daniedy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia , se ha convertido en tema de conversación entre internautas luego de que se conociera la noticia de que fue condenada por el Tribunal Superior de Bogotá a cinco años y tres meses de cárcel por los actos de vandalismo que cometió durante el Paro Nacional en el 2019.

Luego de esta sentencia, que ha generado todo tipo de comentarios, la empresaria reapareció en redes sociales con un video en el que se le ve evidentemente afectada por la decisión del juez.

Rota en llanto, la joven le pide a la justicia una segunda oportunidad y relata lo difícil que ha sido la situación para ella, mientras expone que varias familias dependen de su empresa.

“Amiga, yo realmente estoy muy triste y esto que me está pasando no se lo deseo a nadie. Yo cometí un error, yo le dije a la Fiscalía que le pagaba con las keratinas mes a mes, pero que no quería ir a la cárcel, que me diera una segunda oportunidad porque yo generaba empleo. La fiscalía no me ha querido ayudar”, comienza relatando Barrera.

En menos de una hora la publicación completó miles de reproducciones y comentarios la mayoría de ellos en apoyo a la joven, deseándole mucha fortaleza en su difícil situación.

Según la sentencia, la empresaria fue condenada a 63 meses y 15 días de cárcel sin posibilidad de prisión domiciliaria y debe pagar 492 salarios mínimos, aproximadamente una suma de $407.433.072 millones de pesos.