Epa Colombia se pronuncia tras conocerse la noticia de su condena a 63 meses de prisión

Daneidy Barrera Rojas , conocida como Epa Colombia , fue condenada por el Tribunal Superior de Bogotá a 5 años de cárcel por actos de vandalismo cometidos en el Paro Nacional de 2019. Los delitos por los que se le acusan son: perturbación en servicio de transporte público, daño en bien ajeno e instigación a delinquir con fines terrorismo.

Barrera se pronunció con un mensaje en su cuenta de Instagram asegurando que “saldrá victoriosa” y que como todo ser humano “comete errores”.

“Todo va a estar bien. Esas palabras me las repito una y otra vez como una especie de plegaria, reconocimiento aceptando que soy humana, que cometo errores, que a veces caigo y no tengo deseos de levantarme, que hay días donde no quiero saber del mundo y que el mundo no sepa de mí, pero también me repito que voy a salir victoriosa de todo lo que me proponga, porque sé que lo hago de corazón y con todo el amor que hay en mí”, aseguró.

Diana Celis, pareja de la empresaria, subió una historia en apoyo a la influencer escribiendo: “Nosotras más fuertes que nunca, te amo amor mío”. En la imagen se ven sus guayos de fondo y una etiqueta a las redes de Epa Colombia. Diana y Daneidy llevan 5 años de relación. A través de sus redes sociales han dejado evidencia de su romance con publicaciones donde se les ve acompañándose en sus labores diarias.

Barrera fue sentenciada a 63 meses y 15 días de cárcel sin posibilidad de prisión domiciliaria y debe pagar 492 salarios mínimos, aproximadamente una suma de 407.433.072 millones de pesos.