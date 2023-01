Revelan audio de la llamada al 911 que reportó la muerte de Chester Bennington

El portal de noticias de entretenimiento TMZ publicó el audio de la llamada de emergencia que realizó un hombre para informar acerca del suicidio del vocalista de Linkin Park, Chester Bennington , el pasado 20 de julio en horas de la mañana.

Se trataba de un conductor que pasaba por la casa del artista, quien frenó su vehículo al escuchar y ver desconsolada a la empleada doméstica. Según el relato del hombre, la mujer gritaba “se suicidó, se ahorcó él mismo”.

Inmediatamente él llamó al 911 y en este audio puede escucharse cómo al fondo la mujer llora desesperada. El conductor asegura que nunca entró a la habitación, pero mientras él estaba en el teléfono, la empleada llamó a la esposa de Bennigton.

– ¿En qué dirección está? ¿Es una casa o un apartamento?

– Es una casa

– ¿En qué ciudad está?

– En Palos Verdes States

– ¿Cuántos años tiene él?

– Sobre los cuarenta

– ¿Y él está colgado en el cuarto?

– No lo he visto. Eso es lo que la empleada me dijo. No he estado en la casa

– ¿Es la empleada la que puedo escuchar detrás suyo?

– Sí

– ¿No has estado adentro para nada?

– No, no

– Ok. Esperen afuera del cuarto y un equipo de emergencia estará allá pronto.

Chester Bennington se quitó la vida el mismo día que cumplía años su fallecido amigo, Chris Cornell, quien también se suicidó ahorcándose el pasado 18 de mayo .