Quién es la nuera de Margarita Ortega: A esto se dedica la esposa de Emiliano Granada

A la familia de Margarita Ortega llegó una nueva integrante. Se trata de Camila Cadavid Cruz, la esposa del hijo mayor de la presentadora, Emiliano Granada. Los jóvenes contrajeron matrimonio el pasado 27 de noviembre en medio de una boda civil, privada y muy sencilla, lo que despertó la curiosidad de muchos usuarios de Internet, quienes se cuestionan si se desarrollará el evento eclesiástico.

Quién es Camila, la nuera de Margarita Ortega

Es una tarotista que ha ganado gran reconocimiento en las plataformas digitales gracias a que crea contenido relacionado con el tema, hablando así de la interpretación de los sueños, las cartas y dando otras recomendaciones que pueden ser útiles para las personas que la consultan. Pese a que no se tiene mucha información sobre su relación con Emiliano, sí se puede observar en sus redes sociales que es una apasionada por el mundo cinematográfico al igual que su ahora esposo, quien vivió una temporada en Alemania.

La mujer posee una cuenta llamada En_cartada, en la que aborda temas de astrología, desmiente algunos mitos y tiene abierta la agenda para aquellos que estén interesados: "En una mesa de tarot siempre deben estar los cuatro elementos que representan los cuatro palos del tarot, le fuego que serían los bastos; la tierra, los oros; las espadas, el aire y el agua, que son las copas (...) El centro de la mesa con tres pañuelos y las cartas que son el universo, el cielo, la tierra y la vida humana. Y mis dos relojes de arena que juntos suman una hora y la cruz con el espejo que me recuerda que todas somos pecadoras, pero también todas nos podemos salvar a nosotras mismas", reveló en una oportunidad.

Asimismo, ha demostrado ser una amante de los libros, teniendo de esta forma un club de lectura llamado La Cueva de Eco, con el que ha iniciado proyectos como el análisis de cuentos y novelas clásicas.

Por otro lado, se sabe que tiene la posibilidad de participar en un laboratorio de experimentación escénica y audiovisual en donde aporta a la creación colectiva del cine, el teatro y la historia.

