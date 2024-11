¿Quién es el hijo de Margarita Ortega?: El joven formó su carrera fuera de Colombia

Margarita Ortega se ha caracterizado por ser una presentadora que no genera polémicas y que mantiene su vida en privado, sin embargo, no pudo ocultar su felicidad al tener de regreso a su hijo en el país, luego de que ella lo apoyara a que sus metas se hicieran realidad.

Quién es el hijo de Margarita Ortega

El primogénito de la periodista es Emiliano Granada, un joven de 28 años que estudió cine y dirección en Alemania, en donde lleva viviendo 10 años, pues apenas cumplió la mayoría de edad decidió llevar a cabo su sueño en el extranjero, donde está radicado.

Cabe destacar que esta decisión fue apoyada por Margarita Ortega, quien en una exclusiva para La Red habló sobre esta decisión pensando en el futuro de su hijo: "El resultado final es que siempre hemos estado juntos".

A sus 18 años, Emilio se dio cuenta de lo importante que fue para él independizarse y los beneficios que tuvo el salir del país: "en este país, y quizá sea una generalización, somos muy niños de mamá, especialmente los hombres que estamos muy cuidados, entonces, fue muy bonito salir y darme cuenta muy rápido de que era un inútil".

Cabe destacar que el hijo de Margarita Ortega volvió a Colombia para pasar una temporada aquí, por lo cual también confesó en La Red sobre cómo ha sido regresar y estar tan cerca de su madre: "para mí es extrañísimo volver porque se me había olvidado y le piden una foto es raro". También recalcó que ha sido extraño adecuarse a las dinámicas de que ella esté pendiente de él a todo momento o que le pida que le avise sobre cómo está.

Actualmente, Emiliano Granada crea contenido para las redes sociales en las que habla sobre cine y da algunas Master Class sobre temas en específico del séptimo arte, aunque también pasó por la televisión en un magazine en el que comentaba sobre esta pasión.

Además, es parte de los fundadores de un estudio de producción creativa llamado Méro, el cual se encuentra en Berlín, y que tiene con otras tres personas, aunque en su perfil de Instagram no suben contenido desde el 2022.

Cuántos hijos tiene Margarita Ortega

La periodista es madre de dos hijos: Emiliano, de 28 años, y Melibea, de 20 años. Cabe destacar que son producto de diferentes relaciones, sobre la primera de ellas no se tiene mucha información, pues ella no ha querido dar detalles al respecto, mientras que la joven también es hija del actor Ramiro Meneses.