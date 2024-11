Hijo mayor de Margarita Ortega se casó en medio de una ceremonia privada y poco ostentosa

La presentadora Margarita Ortega está que no se cambia por nadie, ya que recientemente compartió a través de las plataformas digitales que su familia se creció, pues su hijo mayor, Emiliano Granada, decidió casarse por lo civil. Es importante aclarar que el joven se fue del país a los 18 años rumbo a Alemania a iniciar su carrera dentro del mundo cinematográfico y hace poco regresó para consolidar esos pinos en Colombia.

La noticia fue dada a conocer por medio de la cuenta oficial de Instagram de la periodista, en donde recoge más de 300 mil seguidores que están atentos a su vida. En las imágenes se logra ver al joven de 28 años poniéndole el anillo a su actual esposa, firmando los documentos, así como también besando y abrazando a su compañera de equipo. Es necesario mencionar que se desconoce si piensan realizar la boda eclesiástica.

El emotivo mensaje de Margarita Ortega

Margarita no dejó pasar desapercibido este momento, de manera que le dedicó un conmovedor texto tanto a su hijo como a su nuera, en el que les desea los mayores éxitos en el proyecto de vida que estaban a punto de comenzar a partir del pasado 27 de noviembre.

"Este es un homenaje al amor que ustedes, Camila y Emiliano, con su enorme valentía y convicción decidieron construir para demostrarnos, a todos, que la virtud de la realidad es que siempre supera la ficción. 💍Qué viva esta historia de tanto tiempo, que viva la magia del destino subida en la embarcación con la que hoy deciden atravesar 'este océano'. Los amamos y estamos orgullosos de ustedes", escribió.

Las reacciones por parte de sus admiradores no se han hecho esperar, pues les han deseado muchas bendiciones a los recién casados para que logren enfrentar los retos que trae consigo el matrimonio y la convivencia: "me derrito", "Qué maravilla creer en el amor y en la institución del matrimonio. Salud y buena vida para esta linda pareja❤️", "qué lindos y qué guapo que es Emiliano, que sean felices en las buenas y en las no tan buenas", son algunos de los mensajes que se destacan.