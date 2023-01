¡Qué peligro! Dwayne Johnson casi le arranca la lengua a un hombre durante una pelea

En sus años como jugador de fútbol americano en la liga universitaria, Dwayne Johnson ya demostró que puede ser un contrincante temible en todos los sentidos, ya que en una ocasión estuvo a punto de arrancarle la lengua a otro joven durante una fuerte pelea entre ellos.

"El enfrentamiento comenzó en la habitación donde nos estaban pesando, acabamos rodando por el suelo y, mientras nos pegábamos de puñetazos yo intenté agarrarle la lengua, y ahí acabó todo... Afortunadamente era muy resbaladiza y no pude cogerla bien", confesó el intérprete en una entrevista con la revista GQ.

Publicidad

Antes de labrarse una carrera como actor, Dwayne saltó a la fama como luchador de la WWE siguiendo la tradición familiar iniciada por su abuelo y su padre. Sin embargo, en un primer momento este último no veía con buenos ojos la decisión que tomó su hijo, ya que temía que su carrera profesional acabara siendo tan mediocre como la suya.

"La primera vez que le dije a mi padre que quería ser luchador tuvimos una pelea monumental. En aquel momento estábamos viviendo en un apartamento de dos habitaciones en Tampa. Recuerdo que me dijo: 'Mira a tu alrededor. Esto es todo lo que tengo. Pago 500 dólares al mes, tengo 49 años y esta es toda mi vida. No quiero esto mismo para ti'. Entendía qué estaba intentando decirme, no tenía ningún motivo para pensar que a mí me iba a ir mejor como luchador. Aún me acuerdo de que me preguntó: '¿Y qué crees que puedes ofrecerle tú al mundo de la lucha?'. Le respondí que no lo sabía, pero que tenía el presentimiento de que ese era el camino adecuado para mí", recordó.

Las advertencias del padre de Dwayne acabaron cayendo en saco roto porque el actor se enamoró de ese deporte en cuanto puso un pie en su primer cuadrilátero.

"Te diré una cosa, en cuanto participé en mi primera pelea, con unas botas y unos pantalones cortos morados que alguien me prestó, supe que me había enamorado. Lo supe con absoluta certeza. No sabía si iba a conseguir triunfar o no, pero sí tenía claro que me encantaba".