¡Qué nivel! Will Smith bailó 'X' de Nicky Jam y J Balvin y los felicitó

Empezó diciendo:

"Antes de empezar un gran día en el set de mi nueva película, necesito la música perfecta para crear la energía".

Aunque no se ha confirmado todavía cuál será su nueva producción, Will está trabajando en The Last Pharaon y en Gemini Man.

El actor norteamericano se ha hecho viral desde que arribó a Instagram y en su saludo a los músicos latinos reveló el secreto que usa para iniciar con la mejor disposición un día de trabajo.

Al final de la publicación, Will cantó y felicitó a los artistas por su canción que según él está "loca".

El éxito en las redes sociales de Smith es inigualable, ha publicado varios videos que superan los millones de reproducciones. Actualmente alcanza más de 11 millones de seguidores en Instagram y es claro que esto se debe a su alegría.

En otras oportunidades se le ha visto cantando 'La Macarena' y también ha publicado videos burlándose de su hijo Jaden.

