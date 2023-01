¡Prepárate! Así será la moda en el año 2050

Durante esta edición en la que se cumplen 30 años de Colombiamoda , TOTTO, con su proyecto de sostenibilidad y de acuerdo con el reciente informe publicado por la ONU - sobre las condiciones extremas en las que tendremos que sobrevivir -, quiso proyectar las tendencias de la moda en los próximos 30 años, con una "colección futurista" en donde la carta de color no sería precisamente la más importante para su inspiración.



Se trata de la colección "Colombiamoda 2050", una propuesta futurista basada en 2 outfits Deep Blue y Down Under, atuendos con prendas de ropa y accesorios que los seres humanos tendrán que vestir para sobrevivir en la Tierra, debido a las condiciones extremas.

Deep Blue está diseñado para vivir bajo el agua, tiene una máscara de oxígeno con dos válvulas que conectan los tanques de oxígeno que están en el morral, trae un gorro Drymind, gafas filtro UV alto, suéter ultra seco, camiseta inteligente, guantes climatizados, pantalón cool dry y tenis refrescantes; mientras que Down Under está compuesto por un pasamontaña hipoalergénico, chaqueta térmica, guantes aislantes de calor, pantalón con cámara de aire, medias aislantes y zapatos antideslizantes térmicos.

Además, otra de las condiciones negativas que se evidencia actualmente es el plástico, uno de los mayores contaminantes del Planeta. Al año se fabrican 8.300 millones de toneladas de este material y solo el 9% se recicla; por otro lado, unos 12,7 millones de toneladas terminan en el océano, el equivalente a un camión de basura lleno lanzado al mar por minuto, causando así la muerte de más de 100.000 mamíferos y tortugas marinas.

Por: Juliana Moreno Villegas

