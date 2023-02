Poncho Zuleta estaría saliendo con una mujer mucho menor que él; así respondió a las críticas

El cantante de música vallenata Poncho Zuleta se ha convertido en uno de los artistas más reconocidos en Colombia gracias a exitosos temas musicales como 'Mi hermano y yo', 'Mañana de invierno', 'La sangre llama', 'Tu forma de amar', entre otros sencillos. El hombre de 73 años recientemente causó polémica en redes sociales al aparecer con una joven que al parecer podría ser su nueva pareja sentimental.

La grabación tuvo lugar en el marco del Carnaval de Barranquilla. Allí se vio al interprete en la sala de una casa bailando junto a una hermosa mujer; sin embargo, lo que realmente llamó la atención de los usuarios de Internet es el hecho de que ella aparenta tener 25 años aproximadamente. Ante los incesantes comentarios negativos, Zuleta decidió expresarse a través de su cuenta oficial de Twitter, donde recoge más de 400 mil seguidores.

"El amor no tiene edad, el amor es para valiente", escribió. La publicación ya reúne casi 500 'Me gusta' y más de 130 retweets.

"El amor no tiene edad, el amor es para valientes" — Poncho Zuleta Diaz (@PonchoZuleta) February 19, 2023

La historia no termina allí, pues Poncho se tomó esta vez su perfil de Instagram para postear un corto video junto a la misma joven, en el que se les observaba abrazados en un ascensor mientras transportaban las maletas que van a utilizar en el viaje que tiene planeado, pues según expresó en la plataforma, iban rumbo a su tierra natal: "porque el amor es cómo los testamentos, el último es el que vale".

En medio de las plataformas digitales, los internautas han dado a conocer su desacuerdo con la relación, pues aseguran que prácticamente le duplica la edad: "siempre me ha parecido que ese señor es un desubicado. Con plata o no, acepte que ya pasó su cuarto de hora", "¿será ausencia de figura paterna?", "la frunita debe estar enamorada pero del bolsillo de ese señor", "eso es por la plata, amor no hay", "lo que no es saberse valorar", "la degradación del ser humano", entre otras críticas.