Plácido Domingo: la polémica que lo envuelve en una secta y la cancelación de su concierto en Chile

El tenor español Plácido Domingo se encuentra bajo una polémica que lo envuelve supuestamente con una organización criminal con ramificaciones en Estados Unidos, que operaba como una secta y está acusada, entre otros delitos, de trata de personas.

El pasado 19 de agosto se revelaron una serie de pruebas que vinculan al español con la secta investigada y aunque no está acusado de ningún delito, al parecer, el cantante sería cliente especial de dicha red.

La voz del artista español aparece en una conversación telefónica con una de las líderes de la organización, Susana Mendelievich, apodada 'Mendy', en la que supuestamente acuerdan un encuentro en un hotel, según las fuentes.

Las fuentes precisaron que la conversación fue registrada en abril pasado, cuando Plácido Domingo, de 81 años, viajó a Argentina para actuar en el Teatro Colón, de Buenos Aires.

"Han visto que está todo comprobado que no hay nada, lo que siento mucho es que era un grupo que yo… de amigos, que consideraba músicos, estuvimos en una ocasión, los invité a trabajar, y desgraciadamente no ha sido así, pero bueno, en fin, desde luego que yo no tengo nada que ver en eso", señaló el cantante en declaraciones difundidas por varios medios en el país.

La supuesta red tenía como fachada ser una 'escuela de Yoga' de Buenos Aires que en realidad actuaba aparentemente como telón para esconder una disidencia que durante casi tres décadas se habría lucrado con la extorsión, la prostitución y el lavado de dinero.

Concierto en Chile, cancelado

La promotora del concierto que Plácido Domingo tenía previsto ofrecer el 16 de octubre en Santiago de Chile anunció la cancelación del mismo, escasos días después de que se vinculara al tenor español con una red supuestamente dedicada al abuso, la trata y la explotación sexual.

Según la compañía, la cancelación se debe a "dificultades en la logística de la gira" y a "una situación que se escapa de nuestras manos como productora", por lo que lamentan "las complicaciones que esto pueda provocar".

La empresa agregó en su comunicado que puso a disposición de todos aquellos que habían adquirido una entrada para el concierto del del español en el Movistar Arena de Santiago de Chile un canal en Internet para la devolución de las entradas.

