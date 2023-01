Perrita "abandonada" en un aeropuerto por su dueña, fue rescatada y ahora espera un nuevo hogar

En las últimas horas se viralizó el hecho mediante las redes sociales, donde se expuso el caso de una perrita que fue aparentemente fue abandonada por su dueña en el aeropuerto, Charlotte Douglas en Carolina del Norte, Estados Unidos.

Según los reportes brindados por el medio local WSOC-TV, la mujer y dueña de la mascota llamada Baby Girl, se encontraba de trasteo desde Shelby hacia Iowa y al no caber la jaula bajo su asiento decidió entregarla según su declaración.

Así mismo, se informó que la mujer quien no reveló su identidad no poseía el dinero correspondiente al pago de la tarifa de transporte de carga. Por esto, la exdueña de la perrita beagle de 14 años manifestó también, que dejó a su pequeño can con la fundación Furbabies antes de abordar el avión.

“Yo no habría ido en el avión”, "Me habría quedado sin hogar. Me hubiera quedado en las calles de Carolina del Norte con mi perro": expresó la mujer en entrevista para el mencionado medio.

Por su parte, el trabajador de la aerolínea actúo de forma rápida y se puso en contacto con Daryl Strickland de Furbabies Animal Rescue quien se encargó de recibir a la mascota y quién comentó: "Cuando encuentras un perro que ha sido abandonado de esta manera, te sientes obligado a asegurarte de que nunca vuelva a pasar por eso", después de analizar a la perrita Daryl añadió: "Ella es una perra mayor, por lo que tendría que ir a una familia mayor".

Tanto los voluntarios de Furbabies como los amantes de los animales están haciendo todo lo posible para que Baby Girl consiga pronto un hogar, sus seguidores han comentado: "Ella es adorable, espero que encuentre el hogar perfecto", "He donado y compartido❤️🙏🐶", "Donaré para pagar su viaje a Iowa".

