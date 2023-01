Iván Calderón sufrió un infarto y se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos de Rionegro

El reconocido compositor y productor Iván Calderón sufrió un infarto mientras viajaba en su camioneta el pasado 7 de enero, así lo informó el programa de Caracol Televisión La Red. El artista se dirigía a Puerto Nare; sin embargo, los problemas de salud lo obligaron a buscar ayuda médica. Diferentes seguidores se han solidarizado con su caso y le han enviado mensajes de aliento.

Por el momento, se conoce que el exnovio de la artista de música popular Paola Jara se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital de Rionegro, donde ha mostrado síntomas de mejoría, por lo que está esperando a que en las próximas horas sea remitido a una habitación para que continúe con todo el proceso de recuperación en compañía de sus seres queridos.

"Dios con él", "mucho estrés, pronta recuperación", "Dios bendito pase su mano sanadora sobre su cuerpo", "el mejor cantante de vallenato", "gracias a Dios está mejorando", "pronta recuperación para él, necesitamos su música mucho tiempo más", "lo siento mucho, dios le dé salud en su infinita misericordia, se lo pido en el nombre de Jesucristo", "mucha fuerza para la familia Calderón", fueron algunos de los mensajes que se lograron leer en las plataformas digitales.

¿Quién es Iván Calderón?

Calderón ha destacado en la escena musical por exitosos temas musicales como 'Después de adiós', 'Vives en mí', 'Me mata la melancolía', 'No he podido ser feliz' y 'Qué descaro'. Además, hace parte de una familia de artistas, pues le heredó el talento a su hijo Daniel Calderón. También es el tío de Pipe Calderón, Lunaty y Edu Calderón.