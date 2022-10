¿Cómo es trabajar en familia? Lunaty, Edu, Daniel y Pipe Calderón revelan cómo crearon 'Está claro'

Pipe Calderón, Daniel Calderón, Lunaty y Edu Calderón hacen parte de una dinastía musical que se ha posicionado en Colombia a través de los años y que ahora tiene un lugar importante en el género urbano. Los Calderón, nombre que decidieron ponerse para este nuevo proyecto musical, lanzan 'Está claro remix', un tema dedicado a todas las personas que han sufrido una desilusión amorosa.

Con este sencillo, los cuatro artistas no solo quieren cantarle a sus fanáticos, sino también demostrar que los proyectos familiares son muy profesionales cuando de hacer música trata, a pesar de que disfrutan cada show, entrevista o momento creativo para compartir como los primos y hermanos que son.

Mira también: Murió Carolina Vidal, exprometida de Pipe Calderón, en Italia: "todavía no lo creo"

Publicidad

"La música está en la sangre, corre por nuestras venas, por todo el cuerpo y es algo que nos fluye genuinamente (...) Yo siento mucha química con Pipe, aparte de que es mi maestro, mi inspiración desde niño, siempre he seguido sus pasos, lo mismo con Daniel, con mi tío Iván, entonces es que fluye y que no se tiene que forzar para que se dé", señala en medio de la entrevista Lunaty, la nueva apuesta musical del grupo.

Te puede interesar: Pipe Calderón rompe el silencio y cuenta toda la verdad detrás de sus fracasos amorosos



La historia detrás de la canción

Según informaron Los Calderón para Caracoltv.com, se basaron en la experiencia personal de una prima para sacar adelante este proyecto, con el que están seguros que miles de fanáticos se sentirán identificados porque todos en algún momento han sentido los efectos del desamor.

No te pierdas: La familia Calderón, toda una dinastía en la industria musical

"Ella me dijo que sí era una experiencia personal, que le pasó a ella con un chico y cuándo envió la canción lo hizo con el papá. Nosotros no sabíamos que era ella, pero el papá nos dijo 'hey, está canción le pasó a alguien', entonces nosotros dijimos vamos a hacerla que está muy buena", señaló Edu.