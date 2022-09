Murió Carolina Vidal, exprometida de Pipe Calderón, en Italia: "todavía no lo creo"

Murió Carolina Vidal, la mujer que estuvo comprometida con el reconocido cantante de música urbana Pipe Calderón, en Milán, Italia, así lo dio a conocer el intérprete de 'Te gateo' en las historias de su cuenta de Instagram. Según informó el artista, tuvo la oportunidad de comunicarse con su exsuegra; sin embargo, no quiso entrar en detalles para evitar incomodarla en este difícil episodio.

“No sabía si hacer esta historia. Lamento mucho hacer este tipo de historias sobre todo cuando es de un ser querido que se va, una persona tan joven como Carolina, mi ex. Me dieron la noticia de que se murió, yo no lo podía creer, todavía yo no lo creo”, señaló Calderón en medio de la plataforma, agregando un llamado a respetar a la familia que se encuentra de luto por la triste pérdida.

La pareja causó revuelo en redes sociales porque se comprometió en octubre de 2020; sin embargo, su relación solo duró 10 meses. Diferentes internautas se han tomado las plataformas digitales para solidarizarse con la empresaria y enviarles mensajes de apoyo a sus seres queridos.

Finalmente, Calderón reflexionó sobre el sentido de la vida y resaltó su apoyo: “no había hablado aquí la verdad porque me parece tenaz, nadie está preparado para ese tipo de cosas, así que les pido muchísimo respeto con la familia de Carolina, le deseo mucha paz, que Dios la tenga en su santa gloria, a la familia mucha fortaleza”.

Por el momento, las autoridades están trabajando en esclarecer el misterioso hecho que acabó con la vida de Vidal.