Participante de Yo Me Llamo ofendió a Amparo Grisales

En el noveno capítulo de Yo Me Llamo la convocatoria continuó por ‘la ciudad de la eterna primavera’, donde se presentaron diferentes personas intentado ser el doble perfecto.

Sin embargo, como suele verse en el programa, así como hay talento que logra la aprobación de los jurados, hay otros que no lo consiguen.

En esta oportunidad uno de los que no se llamaron fue la participante que llegó personificada como la australiana Sia, pero que por su voz recibió las tres estrellas rojas.

Al terminar su presentación, Jessi Uribe le dijo que pensaba que estaba convulsionando y de inmediato preguntó: “¿me llamo o no me llamo Sia”, a lo que claramente la jurado aclaró que no.

Seguido de esto, la participante se quitó algunas prendas de su vestuario y apuntó que se llamaba Amparo Grisales.

“Si no me llamó Sia, yo me llamo Amparo Grisales mi amor”

La molestia de la jurado del programa fue notoria y le pidió que respetara, sus compañeros no se quedaron atrás y también intercedieron por su compañera.

“Ya no es chistoso”, apuntó Jessi Uribe.

Cuando al fin se retiró del escenario, conversando entre ellos, dijeron que “estaba fastidioso” y que “no lo hizo con cariño”.

“No lo hacen con gracia, ni con respeto, ni con nada, porque yo conozco otros que lo hacen lindo, por ejemplo María Auxilio a mi me imita espectacular”, finalizó Amparo.