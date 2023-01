Para morir de risa: los memes del niño que le robó el show a Justin Timberlake

Justin Timberlake fue el encargado musical del show de medio tiempo del Super Bowl 2018, en que se enfrentaban los equipos entre New England Patriots y Philadelphia Eagles, un evento que llamó la atención de fanáticos del deporte, curiosos y más.

Durante su presentación, el artista se acercó a sus seguidores en las gradas del U.S Bank Stadium para interpretar sus famosos éxitos. Este fue uno de los momentos que más llamó la atención y no precisamente por el talento de Justin, sino por la aparición de un niño que, al parecer, no sabía qué hacer al tener al artista a menos de un metro.

"El niño que no sabía qué coño hacer con Justin Timberlake" será el meme de febrero con suma facilidad. #SuperBowl pic.twitter.com/qNVPlHlbtY — Emilio Doménech (@Nanisimo) February 5, 2018

Lo que más llamó la atención fue que el niño, después de tomarse una foto con él, casi no le presta atención y se queda mirando su celular. Su reacción se convirtió en la inspiración para muchos y divertidos memes.

"¿Puedes recogerme? Estoy asustado"

"*Publicación en Snapchat*: No sé quién es, pero mi mamá va a volverse loca"

"Cuando la persona que te gusta te mira y no sabes qué hacer"

"¿Me perdí el tráiler de Han Solo?"

"¿Quién es Justin Timberlake?"

"Pero en serio, ¿quién era ese sujeto?"

Luego de su famosa aparición, el pequeño concedió una entrevista en donde aseguró que muchas personas le habían escrito porque lo habían visto en televisión y su celular se había ‘enloquecido’ debido a los numerosos mensajes.