¿Nuevo amor? Sara Uribe presume romántico detalle y genera dudas en sus seguidores

Los rumores de una posible ruptura entre la presentadora Sara Uribe y el futbolista Fredy Guarín viene de meses atrás y aunque ninguno de los dos se ha referido directamente al tema, el hecho de que ya no compartan publicaciones juntos, además de algunas indirectas que han dado en sus redes sociales dan por sentado para sus seguidores que la pareja ya no estaría junta.

Recientemente la famosa paisa sorprendió a sus millones de seguidores con una inusual publicación en las historias de su Instagram en la que, sin revelar el nombre del remitente, presume un romántico detalle.

Se trata de un gran ramo de rosas rojas, el cual presumió con una foto en la que luce evidentemente feliz, acompañada de la canción ’Te mando flores’ de Fonseca.

Esta inesperado post, además de sorprender a sus fanáticos, sembró la duda de quién le habría enviado el detalle y si se trataría de un nuevo amor o posible reconciliación con Guarín, padre de su hijo.

¿Quién le mandó rosas rojas a Sara Uribe? pic.twitter.com/xEh6gKaNEb — Qué tal esto (@CorreDile) April 26, 2020

