¡Nos hizo falta! Beyoncé no acudió a la gala de los Emmy por enfermedad

La ceremonia de entrega de los premios Emmy, celebrada ayer domingo en Los Ángeles, quedó ligeramente deslucida cuando a última hora se confirmaba que la cantante Beyoncé (nominada a cuatro premios por su álbum visual 'Lemonade') no iba a estar presente en la alfombra roja para decepción de los millones de espectadores que estaban deseando verla en pantalla.

Sin embargo, ahora fuentes de su círculo más íntimo han señalado que, más que por problemas de agenda, la ausencia de la estrella de la música en la gran noche de la televisión estadounidense está relacionada con un inesperado problema de salud que no le permitió abandonar su hogar.

Publicidad

"Quería estar ahí, pero en el último minuto decidió quedarse en casa porque se encontraba bastante mal", reveló un informante al portal de noticias E! Online.

Se esperaba que la reconocida artista -madre de la pequeña Blue Ivy (3) junto al rapero Jay Z- recorriera la alfombra roja del teatro Microsoft junto a su marido y su madre, Tina Knowles, para no perderse el momento en el que podría haber ganado el primer Emmy de su carrera, aunque el premio fue a parar finalmente al montaje del especial de televisión 'Grease: Live'.

Pero Beyoncé no fue la única famosa que dejó su asiento vacío en la ceremonia de los Emmy, ya que la galardonada Maggie Smith tampoco estuvo presente para recoger la cuarta estatuilla dorada derivada de su novena nominación

Tras presentar a la veterana actriz a sabiendas de que no se encontraba entre el público, el presentador Jimmy Kimmel acabó bromeando sobre el hecho de que la británica lleva años sin cruzar el Atlántico para asistir a este tipo de reuniones: "No, no, no, no. No le vamos a enviar por correo el premio. Maggie, si lo quieres, estará en la sección de objetos perdidos. Tienes que estar presente para ganar algo. Si te llamamos y no estás aquí, el Emmy va para otra persona de la lista. Se llama la regla de Maggie Smith".

Publicidad

Uno de los protagonistas de la serie 'Bloodline', Ben Mendelsohn, también brilló por su ausencia cuando su nombre sonó como el de mejor actor secundario de drama, ocasión que aprovechó la actriz de 'Empire' Taraji P. Henson -encargada de entregar el galardón- para disfrutarlo un poco más del tiempo inicialmente previsto.

"Lo tendré en mi casa cuando vengas a buscarlo Ben. ¡Gracias!", bromeó.