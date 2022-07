"No se ve para nada bien": Influencer asiático criticó el arroz chino hecho en Colombia

Si algo caracteriza a la gastronomía colombiana es su gran variedad de creaciones, más exactamente con el arroz, un cereal que para muchos no puede faltar en su almuerzo diario. En este caso, una de sus combinaciones es el llamado ' arroz chino ', haciendo referencia a la comida del país asiático y que para muchos, llega a ser una especialidad típica del país.

Sin embargo, un joven influcencer originario de China decidió probar la receta para así dar su opinión sobre esta comida, mostrándose algo sorprendido que en nuestro país se venden alimentos inventados en su nación. "Aparentemente hay comida en Colombia llamada arroz chino. Lo voy a probar", expresó en su clip mientras mostraba el lugar.

Momentos después llegar a su lugar de residencia, el hombre al abrir el recipiente de icopor se le vio algo asombrado por la apariencia del cereal. "Ya puedo sentir que va a ser un desastre (...) Tengo miedo, no se ve para nada bien", manifestó, todo esto acompañado de una expresión de mal gusto justo al probar el bocado.

Finalmente, en pequeña reseña mostrada en el clip fue muy enfático en decir lo siguiente: "Es muy salado y seco. Espero que nadie realmente piense que esto es comida china de verdad. Se llama arroz chino, pero no tenemos este tipo de arroz en China", luego volvió a saborear otra cucharada y cerró afirmando: "No puedes llamar algo arroz chino y que no se parezca en nada a la comida de China. Ni siquiera un poquito", dejando casi intacto el producto.

No obstante, fueron muchos los internautas que mostraron su descontento por medio de varios comentarios ante las declaraciones del joven, donde defienden al plato, mientras que otros simplemente se lo tomaron con humor, mencionando que le hicieron falta los camarones e inclusive una buena bebida para complementar su degustación.

"O sea que somos los creadores del arroz chino", "Me sentí ofendida, yo amo el arroz chino colombiano", "El arroz chino es patrimonio los domingos cuando da pereza hacer el almuerzo", fueron algunas de las opiniones de los usuarios que vieron el clip.

