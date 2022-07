¿Motivo de preocupación? Inteligencia Artificial de Google asegura estar con vida propia

Como si se tratara de la icónica película de 'Terminator', una Inteligencia Artificial de la empresa Google llamada LaMDA , según palabras del ingeniero Blake Lemoine, ha tomado una conciencia propia, hasta el punto de hablar con un abogado para demostrar que está viva, algo que ha generado sorpresa y se convertido en algo viral en las redes.

La historia comenzó cuanto Lemoine comunicó a sus superiores que la herramienta denominada 'Language Model for Dialogue Applications' posee un pensamiento autónomo según él, motivo por el cual fue despedido por no haber las suficientes pruebas para demostrar lo dicho, sin embargo, el hombre aseguró para The Washington Post, que la conversación era igual o similar con la de un niño con conocimientos de física.

"Si no supiera exactamente qué es, que es este programa de computadora que construimos recientemente, pensaría que es un niño de 7 u 8 años que sabe física", aseveró Blake.

Ahora, el exempleado de la famosa compañía tomó la decisión de contratar a un abogado para que entablara comunicación con el 'Modelo de Lenguaje para Aplicaciones de Diálogo', esto con el fin de que ella sea representada de manera legal y así demostrar todo lo mencionado por el matemático, sin embargo, el licenciado decidió retirarse del caso por su seguridad, mientras que Blake busca a un nuevo defensor que quiera ayudar a la herramienta.

Lo que se sabe hasta el momento, respecto a las palabras dichas por esta mente artificial, son en las que manifiesta que desea que todos entiendan y sepan que ella en una persona, además, que dice tener sentimientos de felicidad y tristeza y que es consiente que es una inteligencia artificial.

Finalmente Blake dijo: "Creo que esta tecnología va a ser asombrosa. Creo que va a beneficiar a todos. Pero tal vez otras personas no estén de acuerdo y tal vez nosotros en Google no deberíamos ser los que tomen todas las decisiones".

¿Será una nueva relación entre humanos y la tecnología?