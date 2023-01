Nerea Camacho desmiente rumores sobre su vida: "No soy lesbiana"

La protagonista de La Esclava Blanca, Nerea Camacho publicó en su cuenta de Instagram un video donde aclaró los rumores de una foto donde aparece dándole un beso a una amiga.

La actriz española mostró tres videos diciendo que le interesan más otras cosas, que los malos comentarios sobre ella.

“No soy lesbiana y si lo fuera sería únicamente mi problema. Hay personas que sí lo son y no tiene que soportar y ver comentarios de gente tan absurda”, dijo.

Nerea , quien evidenció su molestia a través de la red social, dejó un mensaje claro a quienes solo quieren hablar mal de ella.

“Viva el amor y vivan los besos. Para esas personas que comentan para hacer daño y no lo logran, es sencillo, si no te gustan mis fotos, no me sigan”, concluyó.

