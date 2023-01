Natti Natasha habló sobre su carrera cuando estuvo indocumentada en Estados Unidos

Natti Natasha narró toda su historia e inicios en la industria musical, desde su empeño por ser cantante y dejar su carrera en la ingeniería, hasta su llegada a Estados Unidos, en donde estuvo indocumentada.

A lo largo de una entrevista realizada por Alofoke Radio Show , la artista reveló que se fue a Estados Unidos para cumplir su sueño en la música, especialmente porque en República Dominicana estaban en el auge del reguetón y ella se vio envuelta en eso.

"Yo para ese tiempo tenía visa para paseo, pero sabemos que uno es medio terco (...) yo tenía toda la seguridad de que lo que yo iba a hacer era cantar", relató durante esta entrevista.

A su vez, la cantante dio a conocer que no contó con el apoyo de su familia, quienes le decían que todo este empeño por ser una artista era toda una fantasía, por lo que al participar en ciertas canciones no podía aparecer en las presentaciones de estas, pues sus papás no le daban permiso ya que estas fiestas eran demasiado tarde.

"Si me quedaba allá en los Estados Unidos, no iba a poder ver a mi familia en la República por mucho tiempo y tampoco era que yo tuviese las facilidades ni tenía el dinero", aseguró Natti para este programa radial.

Confesó que su visa se venció mientras que estaba en Nueva York en el 2010, por lo que decidió quedarse en ese país como ilegal, además, comentó que esos días fueron bastante difíciles y que conseguir empleo fue muy complicado.

Durante sus días sin documentos, la artista trabajó en una industria en la que estaba en la línea de producción de los empaques de una reconocida marca de maquillaje.

A pesar de que su situación en este país era bastante complicada, pues ganaba solo 200 dólares al mes, ella siguió empeñada en su sueño de ser cantante y sacar la fuerza para conseguirlo.

Sin embargo, Natti empezó a ver los resultados de sus proyectos musicales cuando de manera inesperada Don Omar apareció en su carrera, para poder darle ese impulso que tanto había estado buscando.

"No tiene precio. El yo ir al estudio, no saber ni siquiera cómo voy a pagar eso, y que Dios y el destino me den esa oportunidad de que Don Omar escuche las dos canciones que yo había acabado de grabar... quedé loca", relató la artista en la entrevista.

