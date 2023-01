Murió Yerson Zambrano, el cantante que fue secuestrado y liberado luego de pagar una millonaria suma

Murió Yerson Zambrano luego de sufrir un accidente automovilístico pasado el 12 de enero, donde perdió el control de su motocicleta y chocó contra un árbol en la vía a Tororó. El cantante de música popular quedó gravemente herido y se tuvo que someter a una cirugía de alto riesgo el 20 de enero donde lamentablemente perdió la vida. Horas antes de morir se comunicó con una amiga cercana que dio a conocer las últimas palabras del músico.

"Tengo muchos cables por todo lado, voy a entrar a cirugía, los médicos me dicen que es muy peligrosa, pero voy a tomar el riesgo a ver si me salvo, me explicaron que se me zafó, por así decirlo, la vena ahorita", fue lo ultimo dicho por Zambrano.

Sus fanáticos tuvieron la oportunidad de despedirse de la promesa de la música popular y tropical el domingo 22 de enero. Amigos y familiares le dieron su último adiós en el municipio de Morales.

Aunque pudo compartir tiempo con sus seres queridos y promocionar su música, luego de que quedó en libertad el 3 de noviembre de 2022, cuando sus familiares lograron reunir los 60 millones de pesos que pedían los secuestradores, Zambrano confirmó que nunca supo donde lo tenían, ya que en un momento les taparon las cabezas para que no pudieran ver nada, hasta el momento en que los liberaron y se dio cuenta que estaban en el departamento del Cauca.

En el momento que pudo volver a estar junto a sus seres queridos, agradeció por el apoyo de parte de sus seguidores y también por la ayuda que brindaron las autoridades colombianas para su rescate.

Fue liberado el cantante Yerson Zambrano en Suárez, Cauca; sus familiares y amigos debieron pagar 60 millones a los secuestradores. pic.twitter.com/8oVCaKnOeP — MAGDA JIMENA RIOS B (@MAGDAJIMENA) November 3, 2022