Murió Bob Barker, presentador de televisión en Estados Unidos, a los 99 años

El expresentador estadounidense Bob Barker, que fue capaz de remontar un famoso programa de concurso en televisión de los años 50, falleció en su casa de Los Ángeles, California, a los 99 años, informó su publicista.

El expresentador del programa de televisión 'The ,Price Is Right' y activista por los derechos de los animales murió por causas naturales en su casa de Hollywood Hills, según su portavoz, Roger Neal.

"Con profunda tristeza anunciamos que el mejor MC del mundo que jamás haya existido, Bob Barker, nos ha dejado", dijo Neal en un comunicado.

De acuerdo con el matutino NBC, cuando los productores contrataron a Barker para presentar 'The Price Is Right', en 1972, "se llevaron el premio gordo".

El programa de juegos se había desvanecido significativamente de sus días de gloria a finales de los años 50 y había sido criticado por dos cadenas antes de llegar a CBS.

Pero en Barker, el programa encontró su voz y continuó transmitiéndose una década y media después de su retiro, añade.

Robert William Barker, nacido en Darrington, Washington, el 12 de diciembre de 1923, consiguió un trabajo en una estación de radio en Florida, y "no pasó mucho tiempo para que la noticia de su fluida entrega circulara por los cables", reseña el mencionado medio.

En 1950, se mudó a California para iniciar su propio programa de radio, 'The Bob Barker Show', en Burbank.

Los productores de televisión claramente sintonizaron y Barker consiguió su primer programa de juegos en 1956, 'Truth or Consequences' de NBC, un trabajo que mantendría durante 18 años hasta que salió del aire.

Barker ganó 19 premios Daytime Emmy. También recibió un premio Emmy por su trayectoria en 1999 y fue incluido en el Salón de la Fama de la Academia de Televisión en 2004.

El medio Local 10, del sur de Florida, resaltó al conocerse el fallecimiento del presentador que Barker contribuyó con 5 millones de dólares a Sea Shepherd Conservation Society, un grupo de protección del medio ambiente y la vida silvestre marina, para ayudar a poner fin a la caza internacional de ballenas.

Esta organización ecologista internacional sin ánimo de lucro nombró a un barco de su flota 'Bob Barker', recordó. EFE