Murió Alec Musser, actor de 'Son Como Niños': Este fue el emotivo mensaje que le dedicó Adam Sandler

El actor estadounidense Alec Musser, reconocido por su participación en ‘Son como niños’ y 'All My Children', falleció a los 50 años. Su novia, Paige Press, confirmó la noticia por medio de su perfil en Instagram, y Adam Sandler , quien compartió con él en la reconocida cinta de comedia, le rindió un emotivo homenaje en sus redes sociales.

Press publicó el domingo 14 de enero una historia en Instagram donde expresó su dolor por la partida de su pareja: "Alec Musser nunca dejaré de amarte. Hoy es el peor día de mi vida. Mi corazón está tan roto”.

Mira también: Murió Adan Canto, famoso actor de 42 años: actuó en producciones como 'X-Men' y 'Narcos'

Posteriormente, recordó el día en que se comprometieron y mostró recuerdos con amigos y familiares, así como varias capturas de pantalla de noticias sobre su amado. Aunque el medio TMZ aseguró que su deceso ocurrió el viernes 12 en su hogar en California y todavía se desconocen las causas de su fallecimiento.

La pareja tenía planes de casarse y su muerte conmocionó al mundo del entretenimiento y del modelaje; puesto que él era un amante de los deportes y la vida fitness, lo que le permitió ser imagen de diversas marcas como GQ, Cosmopolitan y Abercrombie por varios años.

Publicidad

Alec Musser también participó en 'Rita Rocks', 'Road to the Altar' y la serie 'Desperate Housewives'.

No te pierdas: Murió el papá de Yo Me Llamo Miguel Bosé: estas fueron sus emotivas palabras para despedirlo



¿A quién interpretó Alec Musser en 'Son Como Niños'?

En redes, varios usuarios mencionaron que recuerdan a este actor como el corpulento hombre que se acercó a las protagonistas, incluida Salma Hayek, en un centro vacacional, pero que desató sus burlas cuando empezó a hablar por su delgada voz.

El comediante y también actor de Hollywood, Adam Sandler, reaccionó a la muerte de su colega y lamentó su perdida: “Me encantaba este chico. No puedo creer que se haya ido. Un buen hombre tan maravilloso y divertido”, escribió en su perfil oficial de Instagram ante sus más de 22 millones de seguidores.

Te puede interesar: Murió Tania Alessi, modelo mexicana a sus 27 años: Esto se sabe de su fallecimiento

Esto generó diversas reacciones, pues algunos internautas comentaron con la frase que lo "inmortalizó" en el filme y se mostraron sorprendidos; pues lucía saludable y se mostraba como una persona muy activa. Justamente, antes de dedicarse a la actuación, trabaja como salvavidas.