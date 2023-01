Murió a los 78 años el cantante B.J. Thomas, ganador de cinco Grammys

El cantante estadounidense B.J. Thomas, quien se hizo acreedor a cinco premios Grammy durante su carrera y de hizo famoso por su exitosa canción 'Raindrops Keep Fallin' On My Head', falleció a los 78 años de complicaciones derivadas de un cáncer de pulmón, informaron fuentes cercanas.

"Con profunda tristeza confirmamos el fallecimiento de B.J. Thomas", se leía en un mensaje colgado en la cuenta oficial de Twitter del artista con la leyenda: B.J. Thomas 1942-2021.

Su deceso fue dado a conocer el sábado, cuando se produjo, por sus publicistas Jeremy Westby y Scott Sexton, según medios locales.

Nacido en Hugo, una ciudad del estado de Oklahoma, Billy Joe Thomas se crió entre Houston y Rosenberg, en Texas. Falleció en su casa de Arlington (Texas), según los informes.

El cantante había anunciado en marzo pasado que padecía cáncer de pulmón en etapa 4 y que se estaba sometiendo a tratamiento.

Era reconocido por sus éxitos 'Hooked on a Feeling' (1968), escrita por Mark James y con la que llegó en 1969 al quinto puesto de la lista Hot 100 de Billboard , y 'Raindrops Keep Fallin' 'On My Head', de Burt Bacharach y Hal David.

Esa melodía fue usada en la película 'Butch Cassidy and the Sundance Kid' (1969) y ganó en 1970 un Óscar como mejor canción original.

A lo largo de su carrera, que estuvo salpicada por sus problemas de adicción que lo pusieron en riesgo de muerte y de perder su matrimonio, Thomas conquistó cinco premios Grammy, entre 1977 y 1981, y en 2014 fue incluido en el Hall de la Fama de los Grammy con 'Raindrops Keep Fallin' on My Head'.

Al intérprete, al que los expertos reconocían su versatilidad para navegar entre el country, el soul, el gospel y el rock suave, le sobreviven tres hijas Paige, Nora y Erin y su esposa, Gloria Richardson, con quien se casó en diciembre de 1968. EFE

