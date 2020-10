Mujer pide indemnización a restaurante luego que su microondas estallara por calentar un sándwich

Yolanda Jeffries compartió a través de redes sociales el angustiante momento que vivió luego de comprar un sándwich en un restaurante. Esta mujer asegura que la empresa omitió una información importante y gracias a esto su microondas quedó completamente arruinado.

"¡Necesito respuestas! ¿Por qué no pusieron una señal de advertencia clara y visible en el envoltorio de su sándwich para informar a los clientes de este peligro potencial?", escribió Jeffries enfurecida en una publicación.

La clienta no comprende por qué razón el restaurante no le advirtió que la comida estaba envuelta en papel aluminio, ya que este material puede representar un riesgo al entrar en contacto con las ondas del horno.

Al desconocer la situación, esta mujer decidió calentar el sándwich en su microondas, pero nada salió como esperaba. El envoltorio causó una explosión que dejó al electrodoméstico totalmente quemado e inservible

Jeffries decidió dar a conocer su historia con el fin de evitar que más personas sean víctimas de estos peligrosos empaques; sin embargo, ha sido criticada por muchos usuarios de redes, pues aseguran que lo sucedido fue responsabilidad suya.

“Necesitas una advertencia: ‘No te comas el empaque’", “El sentido común debería decirle que no ponga papel de aluminio en el microondas”, “¿Cómo no sabes que no puedes poner aluminio en el microondas?”, comentaron algunos cibernautas sorprendidos por o ocurrido.

